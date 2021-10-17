الأحد 17 أكتوبر 2021
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عالم

«بلومبرج»: الرئيس السيسي يقود عملية إصلاح شاملة للاقتصاد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود عملية إصلاح شاملة لاقتصاد مصر، مشيدة بمساعيه لإصلاح وتجديد منظومة الدعم الحكومي، من خلال رقمنة برنامج الدعم من أجل ضمان وصوله إلى الشريحة الأكثر احتياجاً من السكان.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيسي أكد إن إصلاح نظام الدعم الحكومي المُكلّف والمُتضخّم في البلاد أمر ضروري، في ظل دفعة أوسع من قبل الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحة أن مساعي الرئيس لرقمنة برنامج الدعم تهدف إلى ضمان أن المواطنين المسجلين في قائمة البطاقات التموينية هم الأكثر احتياجاً بالفعل.

ونقلت "بلومبرج" عن الرئيس السيسي قوله في حديثه بمناسبة افتتاح مشروع الإسكان الحكومي أمس السبت، "إن عدم وجود رقمنة كافية للبيانات في مصر، على مر السنين، فتح الباب أمام سوء تخصيص موارد الدولة، وهو ما أدى إلى وجود قدر من الفساد"، مضيفا إن الهدف من طرح قضايا مثل إعادة تنظيم الدعم هو التوفير في الاتجاه الصحيح بدلًا من تضييع أموال ضخمة في اتجاه غير صحيح.

وتابعت الوكالة أن الرئيس السيسي كان قد أشار في وقت سابق إلى أهمية مراجعة نظام دعم الخبز، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد إدخال أي تعديل على هذا البرنامج حتى الآن. 

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد أمس احتفالية افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر. 

بلومبرج الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم الحكومي منظومة الدعم الحكومي مشروع الإسكان الحكومي

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