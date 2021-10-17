السيناريست كرم النجار مسيحي كتب مسلسل «محمد رسول الله»

بعد تصدره تريند «جوجل»..

تصدر السيناريست والكاتب الكبير كرم النجار، تريند جوجل بعد وفاته، إذ أنه قدم رحلة عطاء فنية حافلة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن كرم النجار.

-النجار هو مؤلف ومخرج مصري

-تخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

-كانت بدايته في الحقل الفني من خلال مسلسل (الإنسان والجبل) عام 1969.

-قدم أكثر من 40 عملا فنيا، ومن أبرز أعماله فيلم «الصرخة» مع الفنان نور الشريف عام 1991.

-قدم مجموعة من أنجح الأفلام

- من أبرز مسلسلاته: الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور.

- كانت آخر أعماله البرواز عام 1966

ونعت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير"، السيناريست والكاتب الكبير كرم النجار، والذي توفي أمس السبت، بعد صراع مع المرض، وقالت إن كرم النجار هو مسيحي الديانة، وهو مؤلف وكاتب مسلسل “محمد رسول الله” الشهير، والذي أنتجه التلفزيون المصري، وكان عمره 21 عامًا وقتها.

وقالت صفاء الطوخي في نعيها للكاتب الكبير الراحل: "أستاذ كرم الصديق والأخ الغالي، كبير المقام أحد أسطوات الدراما الكبار، عاش بروح الطفل النقي وتواضع صاحب الأفضال، ورحل في صمت وسلام".

ونعت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير"، السيناريست والكاتب الكبير كرم النجار، والذي توفي السبت، بعد صراع مع المرض، وقالت إن كرم النجار هو مسيحي الديانة، وهو مؤلف وكاتب مسلسل “محمد رسول الله” الشهير، والذي أنتجه التلفزيون المصري، وكان عمره 21 عامًا وقتها.

وقالت صفاء الطوخي في نعيها للكاتب الكبير الراحل: "أستاذ كرم الصديق والأخ الغالي، كبير المقام أحد أسطوات الدراما الكبار، عاش بروح الطفل النقي وتواضع صاحب الأفضال، ورحل في صمت وسلام".

وقالت صفاء الطوخي في نعيها للكاتب الكبير الراحل: "أستاذ كرم الصديق والأخ الغالي، كبير المقام أحد أسطوات الدراما الكبار، عاش بروح الطفل النقي وتواضع صاحب الأفضال، ورحل في صمت وسلام".