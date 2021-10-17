الأحد 17 أكتوبر 2021
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الدين لله

شيخ الأزهر: الجيش المصري فاجأ العالم بنصر كاسح في أكتوبر أذهل المعتدين

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى المولد النبوي الشريف.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وقال “الطيب”، خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي الشريف: إنه "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية في ذكرى مولد رسول الإنسانية، وهذه الذكرى الطيبة التي تعانق ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة المصرية الخالدة التي تملأنا بالفخر والاعتزاز بجيش مصر العظيم، الذي فاجأ العالم بما لم يكن فى الحسبان بنصر كاسح أذهل المعتدين".

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وأضاف: أن "احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء ليس احتفالا بعظيم من العظماء أو مصلح من المصلحين ممن يتوقف التاريخ عند أدوارهم ثم يروح ويتركهم، إنه احتفال ممن نوع آخر، احتفال بالنبوة والوحي الإلهي والكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله، إنه احتفال بالخلود في أرقى مظاهره".

شيخ الأزهر السيسي المولد النبوي الشريف الامة العربية والاسلامية احتفالية المولد النبوي المولد النبوي

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