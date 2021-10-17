الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لورود تقرير مستشفى العباسية.. تأجيل محاكمة أم قتلت رضيعتها

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة  بالعباسية برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهمة  بقتل طفلتها عمدًا في منطقة منشأة ناصر إلى جلسة  22 ديسمبر المقبل لإيداع تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية.

وكشفت تحقيقات النيابة  التي باشرتها النيابة العامة في القضية 5458 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن «مها.أ»، 33 عامًا، عاملة، ارتكبت في 8 فبراير لسنة 2021 جريمة القتل العمد.

وتبين أن المتهمة قتلت عمدًا طفلتها المجني عليها، بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روحها، حيث أضمرت في نفسها الخلاص منها لحملها فيها سفاحًا، وما أن وُلدت الطفلة حية حتى ألقتها من الطابق الخامس بمحل سكنها، فأحدثت ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبذلك تكون المتهمة ارتكبت الجناية المؤلمة من قانون العقوبات

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن الجثة لطفلة أنثى رضيعة، ولدت حية وتنفست الهواء، وتبين وجود آثار لسحجات بخلفية المرفق الأيسر وسحجات منتشرة بالإليتين، وانسكابات دموية غزيرة، تشمل يمين مقدم فورة الرأس وكسر شرخي بالجدارية اليمنى، ونزيف تحت الأم الجافية على سطح المخ والمخيخ، وانسكابات دموية بأبعاد 4 سم في 3 سم بأسفل يمين يسار جدار الصدر، مع وجود تهتك بالكبد ونزيف دموي بتجويف البطن.

قتل طفل تأجيل محاكمة قانون العقوبات جنايات شمال القاهرة محكمة جنايات تقرير الطب الشرعي

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شىء كبير يجرى

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