الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: أكثر من نصف التايلانديين يعارضون إعادة فتح بلادهم أمام السائحين

التايلانديين
التايلانديين

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن أكثر من نصف التايلانديين يعارضون إعادة فتح بلادهم خشية أن يتسبب السائحون في زيادة عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" مجددا، لاسيما وأنه لم يتم تحصين عدد كاف من السكان المحليين في تايلاند ضد الفيروس.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته جامعة سوان دوسيت التايلاندية، بحسب موقع ذا نيشن تايلاند الإخباري، اليوم الأحد، إلى أن نسبة كبيرة من التايلانديين يعارضون الخطة المعلن عنها لإعادة فتح البلاد أمام السائحين في الأول من نوفمبر المقبل.

وشمل الاستطلاع 1392 مشاركا تم سؤالهم عن رأيهم في خطة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا لفتح البلاد أمام السياح الأجانب المحصنين بالكامل اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وعارض 86ر59 بالمئة من المستطلعين الخطة، بينما قال 10ر60 بالمئة منهم أنه الوقت المناسبة لإعادة فتح تايلاند أمام السائحين.

ورأى المستطلعين أيضا إن تايلاند يجب أن تفتح أبوابها للأجانب فقط إذا تم تطعيم أكثر من 70 بالمئة من السكان المحليين ضد كوفيد-19، وتم السيطرة على تفشي المرض، واستعدت مرافق الصحة العامة للتعامل مع التحورات الجديدة للفيروس.

كما أظهر الاستطلاع أيضا أن معظم أصحاب الأعمال والموظفين أرادوا إعادة فتح تايلاند، على الرغم من أن المجموعة الأخيرة قلقة كذلك من ظهور إصابات جديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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