تنفيذ إزالة مبنى على أرض زراعية بجوار أنفاق بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، قيام حي الجنوب بتنفيذ ازالة مبنى على أرض زراعية في منطقة 307 فدان بجوار أنفاق بورسعيد مساحة ٢٠٠ م٢، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يمنع أشكال التعدى والمخالفة مرة أخرى.

وأوضح المحافظ، أن الفترة الحالية تشهد مزيد من حملات إزالة التعديات في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدي على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك في ظل الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.