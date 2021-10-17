محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.

وأكد الشريف، أن علينا جميعًا الإقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين.

وتحتفل الأمة الإسلامية في 12 ربيع الاول بذكري ميلاد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.