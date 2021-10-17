أستراليا تشترى علاجات إضافية لمكافحة كورونا

حصلت أستراليا على علاجين جديدين لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، لكن هذه العلاجات لن تحل محل اللقاحات حسبما قال وزير الصحة جريج هانت.

ونقل الموقع الإخباري لشبكة الأخبار الأسترالية "إس. بي. إس" عن وزير الصحة قوله إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة روشيه برودكتس لتزويد 15 ألف جرعة من علاج رونا بريف القائم على الأجسام المضادة.

وأضاف هانت أن العلاج الوريدي الذي يتم تقديمه في المراحل المبكرة من العدوى يوفر انخفاضًا بنسبة 70 في المائة في احتمال دخول شخص إلى المستشفى أو وفاته.

وقال للصحفيين في كانبيرا اليوم الأحد "هذه الجرعات ستكون في أستراليا خلال شهر أكتوبر الجاري، كما أمنت الحكومة 500 ألف جرعة من عقار فايزر المضاد للفيروسات والذي سيكون متاحًا في عام 2022".

وأفاد: "من المتوقع أن يساعد هذا العلاج، الذي لا يزال يخضع لتجارب سريرية، في تقليل حدة المرض أو ظهوره لدى البالغين الذين يصابون أو تعرضوا لكورونا، لكنه لا يحل محل اللقاحات".

وأشار الوزير إلى أنه تم إعطاء 32.5 مليون جرعة لقاح حتى الآن في أستراليا.

وكانت أعلنت السلطات الأسترالية رفع حظر السفر إلى الخارج اعتبارًا من بداية نوفمبر، في خطوة أثارتها ولاية نيوساوث ويلز بإعلانها إنهاء الحجر الصحي للقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون- في تصريحات وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" الأسترالية، إنه اعتبارًا من نوفمبر "سنسمح للأستراليين والمقيمين الدائمين والمواطنين وعائلاتهم، بمغادرة البلاد من أي مكان يعيشون فيه والعودة إليه".

وعلى الرغم من أن المسافرين الذين تم تطعيمهم سيكونون قادرين على الوصول إلى نيو ساوث ويلز دون الحجر الصحي، أشار موريسون إلى أن الوافدين سيخضعون لقيود الولايات الأخرى "بسبب مستويات التطعيم في تلك الأماكن".

واستجابة للقرار، مضت شركة الطيران كانتاس قدمٌا باستئناف السفر الدولي لمدة أسبوعين، معلنة أنها ستشغل ما يصل إلى خمس رحلات ذهابًا وعودة في الأسبوع من سيدني إلى لندن وما يصل إلى أربع رحلات أسبوعية من سيدني إلى لوس أنجلوس اعتبارًا من بداية نوفمبر.