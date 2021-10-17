اليوم.. نظر دعوى شطب محمد رمضان من «المهن التمثيلية»

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامى طارق محمود المحامي بالنقض، والتي يطالب فيها بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة.

وذكرالمحامي في الدعوى التي تحمل رقم 29369 لسنة 74ق المقامة منه ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، أن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الاخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب.

وطالب المحامي في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قررت تأجيل الجلسة الماضية، لنطر الدعوى المقيدة برقم 29369 لسنة 74ق، جلسة اليوم.