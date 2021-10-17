الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة ورئيس البورصة يبحثان سبل تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة ورئيس البورصة

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، لبحث سبل تنسيق الجهود والتعاون في مجال البورصة السلعية.

شهد اللقاء بحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب، من خلال البورصة السلعية، حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض.

ويسعى الطرفان من خلال التعاون للعمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعلا حقيقيا لقوى العرض والطلب، بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

ومن المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار. 

تأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسة وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكافة الاطراف ذات الصلة 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.

وزير الزراعة يبحث رئيس البورصة سبل تطوير آليات تداول عدد السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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