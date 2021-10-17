«اقتصادية البرلمان» تناقش توفير السلع ومشكلات البطاقات التموينية

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عدة اجتماعات خلال الاسبوع الجارى تبدا اليوم الأحد، حيث تناقش اللجنة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات.

كما تناقش اللجنة كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

وتستمع اللجنة إلى خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين، كذلك خطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية. وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية. بالإضافة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية.

كما تستكمل اللجنة نظر الاتفاقيتين المتبقيتين من دور الانعقاد السابق، وهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

واخيرا تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسته العامة اليوم الأحد حيث يبدأ أعماله بمناقشة طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمان من العضو فتحي قنديل و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والنائبة ميرفت عازر و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.