تقرير سويدى: العقوبات الأمريكية المتوقعة على إثيوبيا ستضر بقطاع المنسوجات

كشف تقرير نشرته صحيفة Dagens Nyheter السويدية اليومية أن الادارة الأمريكية سوف تعلن عن عقوباتها ضد النظام الأثيوبي قريبا بسبب انتهاكاتها ضد عرقية تيجراي في الشمال الأثيوبي.

وتابعت الصحيفة" تتقارب العقوبات الاقتصادية بعد أسبوع من اجتماعات القمة بين القادة الأمريكيين والأوروبيين والأفارقة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة الآن إلى أن ما لا يقل عن 400 ألف شخص في مقاطعة تيجراي الإثيوبية عانوا من "مستويات كارثية من الجوع" ويحتاج سبعة ملايين شخص إلى مساعدة طارئة بسبب الحرب الأهلية المستمرة التي اندلعت في نوفمبر من العام الماضي.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي: "نشهد سوء تغذية حاد بنفس الحجم الذي شهدناه في أوائل عام 2011 المجاعة في الصومال " .

وتعد المجاعة في الصومال التي أشار إليها هي الأسوأ في العصر الحديث وأودت بحياة حوالي ربع مليون شخص.

وبحسب تيدروس ، الذي ولد هو نفسه في تيجراي ، فإن الحصار المفروض على المقاطعة يمنع وصول المساعدات.

ووفقا للصحيفة السويدية فان الإدارة الأمريكية تحركت وبقوة الشهر الماضي من أجل وقف الحرب في تيجراي.

ففي منتصف سبتمبر ، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنح وزارة الخارجية الضوء الأخضر لفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة إذا لم يلقوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن أو على الأقل العمل على وقف إطلاق النار.

ووفقا للصحيفة السويدية : فإن عدم رغبة الطرفين كليًا في التحدث مع بعضهما البعض" تيجراي والحكومة الأثيوبية" يعني أن الولايات المتحدة ستنفذ على الأرجح تهديد العقوبات قريبًا.

وهذا الأسبوع ، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع مجموعة من السياسيين الأمريكيين والأوروبيين والأفارقة للحديث عن الوضع في إثيوبيا، وحضر الاجتماع ، من بين آخرين ، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو ، وهو المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي.

كما استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الكيني أوهورو كينياتا في البيت الأبيض، حيث تترأس كينيا مجلس الأمن الدولي في أكتوبر.

وتابعت الصحيفة: لقد باتت تيجراي معزولة تماما عن العالم الخارجي.

ولكن في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا ، فان العقوبات الأمريكية المتوقعة من شأنها أن تؤثر على وضع التجارة الحرة الأقيوبية مع الولايات المتحدة، فعلى مدى عقدين من الزمان ، تمتعت إثيوبيا بالتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية في سلع مختارة بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) ، والذي كان حاسمًا في صناعة التصنيع المزدهرة ، وخاصة في صناعة المنسوجات، و في السنوات العشرين الماضية ، زادت قيمة صادرات إثيوبيا إلى الولايات المتحدة عشرة أضعاف ، وتوظف صناعة النسيج حاليًا 200000 شخص.

وسبق أن حذر مستشار الحكومة الأثيوبية التجاري “مامو ميهريتو ” من عواقب فقدان إثيوبيا مكانتها في قانون أغوا ، وهو الأمر الذي أثر سابقًا على العديد من البلدان في المنطقة.س