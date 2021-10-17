الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعوة الرئيس السيسى للحفاظ على الأراضى الزراعية ووقف التعديات تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تصدرت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد 17-10-2021.


وفي "الأهرام" وتحت عنوان “وعي المواطن أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية”، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي دعا، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها، مشددا على مسئولية ووعي المواطن باعتباره أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يقع فقط على عاتق الدولة أو الحكومة وحدها‪.‬


وقال الرئيس إن "أي قضية نتحدث عنها هي قضية نهتم بها كدولة وحكومة ومواطنين، لكن لن نستطيع النجاح إلا عندما نتعاون جميعا"، مشيرا إلى أن حجم مخالفات البناء التي جرى رصدها خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية بلغ 2.8 مليون مخالفة.


وفيما يتعلق بقضية التأمينات والمعاشات، أكد الرئيس السيسي التزام الدولة بدفع أموال المعاشات، مضيفا أن الدولة تقوم حاليا بدفع 180 مليار جنيه سنويا من موازنة الدولة ولمدة 30 عاما قادمة لضمان وصول المعاشات كاملة لنحو 9 ملايين شخص مستحق للمعاش على أن يتم الانتهاء تماما من تسوية هذه المشكلة بحلول عام 2052، مشددا على أن المطلوب الآن عند تصويب الأوضاع الانتباه لعدم تكرار المشكلة مع الأجيال القادمة‪ .‬


وقال الرئيس إن الدولة أولت جميع المصريين اهتماما كبيرا على مدار السنوات السبع الماضية وليس فقط الطبقة المتوسطة والغنية كما يشيع البعض.


وتحت عنوان "السيسي يشهد اليوم احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف" قالت صحيفة "الأخبار" إن الرئيس السيسي يشهد، صباح اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، ومن المقرر أن يحضر الاحتفال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.


وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي - خلال الاحتفال - عددًا من علماء الدين من داخل مصر وخارجها؛ لجهودهم في المجال الدعوى ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم، كما من المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة.
 

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي تلقى عددا من برقيات التهنئة من المؤسسات في الدولة؛ احتفالا بهذه المناسبة.


وعلى الصعيد الاقتصادي، وتحت عنوان "مصر الأولى في تصنيع الحديد والصلب بأفريقيا والـ 21 عالميًا" قالت صحيفة "الجمهورية" إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد أن مصر من أهم الدول المصنعة للحديد والصلب في القارة، وتحتل المركز الأول من حيث الإنتاج إفريقيا والـ21 عالميا.


وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء في الإنفوجرافيك، الذي نشره مركز المعلومات تحت عنوان (مصر أكبر منتج للصلب في إفريقيا)، والذي أوضح أن إجمالي الإنتاج المصري من الصلب وصل إلى 7.8 مليون طن متري عــام 2019، مشيراً إلى أن مصر تمثل 22% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بقارة إفريقيا.


ونوه المركز بأن مصر أكبر مستحوذ على الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال صناعة الإلكترونيات والكهرباء في أفريقيا.

 

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وائل لطفي

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دعوة الرئيس السيسى للحفاظ على الأراضى الزراعية ووقف التعديات تتصدر اهتمامات الصحف

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