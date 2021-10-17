الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة 6 أشخاص وفقدان آخر إثر غرق سفينة فى نهر باراجواى بالبرازيل

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، وفُقد آخر، إثر غرق سفينة في نهر باراغواي بولاية ماتو غروسو وسط-غرب البرازيل، وفقا لما أعلنته السلطاتالمحلية يوم السبت.

وحسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس" الفرنسية، وقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة نتيجة رياح عاتية تسببت بغرق السفينة التى كانت تقل 21 شخصا معظمهم من السياح الذين غادروا ريو فيردي بولاية غوياس، يوم 8 أكتوبر.

والضحايا الـ6 كلهم رجال، و4 منهم من نفس العائلة.

كان القارب على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة كورومبا، وتمكن 14 من الأشخاص الذين كانوا على متنه من السباحة إلى بر السلامة.

وعثرت فرق الإنقاذ على 5 جثث يوم السبت، إضافة لجثة أخرى عُثر عليها ليلة الجمعة. وهناك شخص آخر لا يزال مفقودا.

ووفقا للبحرية البرازيلية، فعندما غرقت السفينة، كانت الرياح بالمنطقة تهبّ بسرعة 145 كيلومترا في الساعة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها 15239 إصابة و570 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15239، مقابل 14288 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 21.627 مليون حالة.

 

وذكرت الوزارة أنها رصدت 570 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 525 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 602669 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

 

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

 

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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