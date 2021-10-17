سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأحد 17-10-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، فى اليوم الأول، بعد العطلة الأسبوعية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، نتيجة ثبات معدلات السحب على العملات الأجنبية ومنها الدولار هذه الفترة، والتى تتأثر بعملية العرض والطلب تبعا لحالة السوق المصرفى، سواء في البنوك أو شركات الصرافة.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم



فى ذات السياق، أدى توفير الكميات اللازمة من العملات الأجنبية، سواء في البنوك أو من خلال تدفقات المصريين العاملين في الخارج، إلى ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، اليوم الأحد، بعد عطلة رسمية يومين، مع توفير احتياجات رجال الأعمال والشركات التجارية المختلفة من الدولار.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



أيضا حافظ اليورو على سعره في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

