الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب الكوبى فى التظاهر

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد عن دعمها لحق الشعب الكوبي في التظاهر، مشيرة إلى أن "النظام الكوبي غير راغب في احترام أو دعم حقوق الإنسان".


وجاء في بيان للمتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس - ورد على الموقع الرسمي للخارجية - "تدين الولايات المتحدة بشدة قرار النظام الكوبي رفض السماح بقيام احتجاجات سلمية في 15 نوفمبر المقبل"، مشيرة إلى أنه "برفضه السماح بهذه المظاهرات، يظهر النظام الكوبي بوضوح أنه غير راغب في احترام أو دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الكوبي".


وتابع البيان "يأتي نفي النظام الكوبي بعد أن أعلن عزمه نشر قوات في الشوارع الكوبية خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر لترهيب الكوبيين وقمع الاحتجاجات السلمية التي كانت مقررة سلفا في جميع أنحاء البلاد".


وذكر البيان أن "هذه التحركات الأخيرة تضاف إلى التعامل القمعي مع احتجاجات 11 يوليو التي شهدها الناس في كوبا وحول العالم".


وأكد البيان ان الولايات المتحدة "تظل ملتزمة بشدة تجاه الشعب الكوبي، وحقه في التجمع السلمي والتعبير عن نفسه، ونضاله لاختيار قيادته ومستقبله بحرية".

 

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

 

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

 

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

 

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل  وفرنسا وروسيا وتركيا  والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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