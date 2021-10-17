الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان يقدم هبة لمعبد مثير للجدل

اليابان
اليابان

قدم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هبة لمعبد ياسوكوني الذي يكرم ذكرى قتلى اليابان في الحروب الحديثة، بمن فيهم عدد من رموز الحرب العالمية الثانية الذين أدينوا كمجرمي حرب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قام رئيس الوزراء الياباني بهذه الخطوة بمناسبة انطلاق المهرجان الخريفي في المعبد، ومن المتوقع أن يزوره عدد من المسؤولين اليابانيين، بمن فيهم بعض الوزراء في الحكومة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن زيارات كبار المسؤولين اليابانيين للمعبد أو أشكال أخرى لإحياء ذكرى رموز الحرب العالمية الثانية تثير عادة ردود فعل غاضبة من قبل الدول التي تعرضت للعدوان الياباني في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وخاصة من الصين وكوريا الجنوبية وغيرهما، حيث تعتبر الدول الآسيوية تلك الخطوات بمثابة تبرير العدوان وتكريم العسكر اليابانيين الذين راح ملايين الأشخاص ضحايا لأعمالهم.

وكان رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي آخر رئيس وزراء ياباني زار المعبد شخصيا في عام 2013، ما أثار انتقادات واسعة من قبل دول الجوار آنذاك.

وبنى هذا المعبد الشتوي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحفظ فيه قوائم بأسماء جميع اليابانيين الذين قتلوا في ميادين المعارك منذ ذلك الحين.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن النسخة المعدلة للعقيدة الدفاعية لبلاده قد تشمل توجيه ضربات وقائية إلى قواعد صاروخية للخصم المفترض.

وقال "كيشيدا"، في تصريح لصحيفة "يوميوري" اليابانية، ردًا على سؤال بهذا الصدد: "نعم هذا الخيار قيد الدراسة أيضًا".

وأكد رئيس الوزراء أن تقنيات الصواريخ البالستية وفرط الصوتية تستمر بالتطور، ومن ناحية حماية السكان اليابانيين يجب "دراسة جميع الخيارات الواقعية"، مضيفًا أن مراجعة العقيدة الدفاعية الوطنية يجب أن تجري بأسرع ما يمكن.

يذكر أن النقاش مستمر في اليابان خلال السنوات الأخيرة بشأن ضرورة إعادة النظر في العقيدة الدفاعية لتشمل إمكانية توجيه الضربات الوقائية إلى أراضي الخصم المفترض بمثابة إجراء استثنائي، مع الحفاظ على التوجه الدفاعي للعقيدة.

قدم اليابان خطوة معبد غضب جير يران جيران رئيس وزراء اليابان ليا رئيس وزراء يقدم وزراء رئيس وزراء اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

اليوم.. نظر دعوى رئيس الأهلى ضد مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

دعوة الرئيس السيسى للحفاظ على الأراضى الزراعية ووقف التعديات تتصدر اهتمامات الصحف

كاتب يمنى: الإخوان تعيش حالة انشقاق وتصدع غير مسبوقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس