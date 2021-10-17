الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مى كساب تعلن إصابتها بـ«كورونا»

مي كساب
مي كساب

أعلنت الفنانة مي كساب، عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال تدوينة كتبتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله كورونا ادعولي".

وبمجرد نشر"مي" للتدوينة، سرعان ما تلقت التعليقات من جمهورها ومحبيها داعين لها لها الشفاء العاجل، ومتمنين لها دوام الصحة والعافية.

تدوينة مي عبر تويتر

آخر أعمال مي كساب

وكانت مي كساب، قد احتفلت مؤخرًا بنجاح حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر» التى عرضت مؤخرا على شاشة قناة CBC، وناقشت من خلالها قضية العنوسة من خلال فتاة تدعي شادية وتتعرض لعديد من المضايقات بسبب العنوسة، وكيفية مواجهة المشاكل التى تصادفها في المجتمع.

ويعتبر مسلسل «زي القمر» عودة قوية للفنانة مي كساب بعد غيابها عن الدراما التليفزيونية لفترة وذلك بعد مشاركتها في مسلسل «اللعبة» الذي يعكف صناعه لتحضير الجزء الثالث، لانطلاق تصويره مطلع نوفمبر المقبل وهو من إخراج معتز التوني.

- أبطال حكاية عقبال عوضك 

حدوتة «عقبال عوضك» ضمن مسلسل «زى القمر» للمنتجة مها سليم وسينرجى، وهى من بطولة مى كساب، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد كبير من الشباب.

وحدوتة "عقبال عوضك" هى الحدوتة الرابعة من مسلسل زى القمر حيث تم عرض حدوتة "1%" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، و تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام ، ويواصل المخرج اسماعيل فاروق  تصوير الحدوتة الخامسة  بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، هو الجزء الثانى من مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم اللذان يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية، وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

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وائل لطفي

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