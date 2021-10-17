إيران: أوروبا لم تتخذ أى خطوة مؤثرة بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووى

اعتبر علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أن "الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة وعملية بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران".

وخلال استقباله الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية بيتر لاونسكي، الذي يزور طهران للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات السياسية بين البلدين، أشار باقري إلى الماضي العريق للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها رصيدا قيما.

وحول قضايا المنطقة، لفت إلى التطورات في اليمن وأفغانستان وإلى الجهود الإيرانية للمساعدة بخفض المشاكل فيهما، وقال: "الشعب اليمني يتعرض منذ 5 سنوات لأشد الهجمات العسكرية وإنه المتوقع من الدول الأوروبية المبادرة من الناحية الإنسانية لوقف هذه المآسي".

وحول الملف النووي الإيراني، قال: "أوروبا رغم أنها لم تخرج من الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية منه، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة مؤثرة وعملية في إطار التزاماتها".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ما يقرب من 12 ألف إصابة و197 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها حتى الآن بلغت أكثر من 70 مليون جرعة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء.



وقالت العلاقات العامة بالوزارة في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة، تم تسجيل 11 ألفا و857 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و765 ألف و904 إصابات مؤكدة.



وأشار التقرير إلى تسجيل 197 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 123الفا و 695 وفاة.



وبحسب الوزارة، تلقى حتى الآن 47 مليونا و713 ألفا و258 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و22 مليونا و816 ألفا و536 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 70 مليونا و529 ألفا و794 جرعة.



ولفت التقرير إلى تعافي 5 ملايين و294 ألفا و981 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.