الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

طائرة حوثية مسيرة
طائرة حوثية مسيرة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.

 

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات الجوية (السعودية) اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

 

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

 

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف جنوب السعودية، وتقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.


وفي وقت سابق ، أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية،  تصفيته أكثر من 100 عنصر من العناصر الإرهابية الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأعلن تحالف دعم الشرعية، في بيان له اليوم،  تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية في مأرب خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 108 من عناصرهم الإرهابية.

 

وأكد التحالف: "أنه ملتزم بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل".

 

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن المليشيات الحوثية تقتل السلام في اليمن، واستنكر وقوف المجتمع الدولي عاجزاً عن ممارسة أي ضغوط ضد الميليشيات التي تقتل وتتباهى بالقتل والحصار أمام العالم كله.

 

وأضاف الرئيس اليمني -في خطابه بمناسبة العيد الـ58 لثورة 14 أكتوبر الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية- أن استمرار هذه الميليشيات بالقتل والهجوم والحصار والعنف والإرهاب يحدد بشكل واضح موقفها من السلام ومن جهود الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، لابد وأن يكون أولوية لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة.

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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