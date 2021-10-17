تحسن حالة بيل كلينتون الصحية ويخرج من المستشفى اليوم

قالت إينجيل أورينا المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إنه سيظل في مستشفى إيرفاين الطبي بكاليفورنيا ليلة واحدة على الأقل ومن المتوقع أن يخرج منها اليوم الأحد.



وأضافت أورينا - في بيان اليوم - أن كلينتون يواصل التحسن بصورة رائعة، وسيظل بالمستشفى لتلقي بعض المضادات الحيوية ومتابعة حالته قبل السماح له بالخروج.



وكان كلينتون قد أمضى - عدة أيام - في وحدة العناية المركزة بسبب التهاب في المسالك البولية والذي انتشر في مجرى الدم.



ونوهت المتحدثة إلى أن كلينتون يتمتع بمعنويات مرتفعة ويقضي وقتا مع عائلته ويتواصل مع أصدقائه ويشاهد مباريات كرة القدم الطلابية.



وتلقى كلينتون عدة اتصالات اليوم من عدة شخصيات مثل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وآل جور نائب كلينتون خلال فترة رئاسته.



ونوهت مصادر إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بكلينتون يوم الجمعة.



وأشار بيان مشترك أصدره الدكتور آلبيش أمين رئيس المركز الطبي، والدكتورة ليزا بارداك الطبيبة الشخصية لكلينتون، إلى أنه جرى إدخاله لوحدة العناية المركزة للخصوصية والسلامة وليس لأنه بحاجة إلى هذه الوحدة.



وأشار البيان، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إلى أن "الرئيس الأسبق يخضع لمراقبة دقيقة مستمرة وهو في حالة معنوية جيدة ويتحدث إلى عائلته وموظفيه ويستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية ونأمل أن يعود إلى منزله قريبا".



وذكر مكتب كلينتون أنه كان في كاليفورنيا لحضور فعالية خاصة لمؤسسته ثم شعر بالإرهاق يوم الثلاثاء ودخل المستشفى بعد إجراء بعض الفحوص.



وأشار الأطباء إلى أن التهابات المسالك البولية شائعة للغاية لدى كبار السن ويتم علاجها بسهولة، رغم أن بإمكانها الانتشار إلى مجرى الدم، وسيتم إعطاء كلينتون مضادات وريدية حتى الجمعة وعندئذ يمكن إعطاؤه مضادات عن طريق الفم لكن القياسات الحيوية للرئيس الأسبق مستقرة تمامًا.