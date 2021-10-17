تعرف على موعد عودة عرضى «أحدب نوتردام» و«فريدة» على مسرح الطليعة

يستقبل مسرح الطليعة بالعتبة، بدءا من الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، ولمدة 12 ليلة عرض، العرض المسرحي "أحدب نوتردام"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ومن إخراج الفنان ناصر عبد المنعم.

العرض عن رواية "أحدب نوتردام" للروائي الفرنسي الكبير فيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، و من إخراج ناصر عبد المنعم.

يشار إلى أن رواية "أحدب نوتردام" كانت قد نُشرت لأول مرة بالفرنسية في 16 مارس 1831 وتدور أحداثها في أجواء تاريخية٬ أحداثها وشخوصها من نسج الخيال.

تدور أحداث الرواية عام 1482 في كنيسة "نوتردام" الشهيرة والمنطقة المحيطة بها في باريس، وبطلها "كازيمودو"، ذلك الرجل الأحدب والمشوه، إلى درجة جعلت مظهره مرعبا للآخرين.

كان عمل "كازيمودو" هو قرع أجراس الكنيسة العملاقة، الأمر الذي زاد من مأساته، لأن أصوات الأجراس العالية أصابته بالصمم. وكانت الكنيسة هي عالمه الوحيد، فلا يخرج منها إلا بصحبة مسؤولها رئيس القساوسة "كلود فرولو"، ولذلك كان "فرولو" بالنسبة لـ كازيمودو٬ هو الصلة الوحيدة بالعالم الخارجي.

أما بالنسبة لسكان باريس فقد كان كازيمودو مسخا من صنع الشيطان، ولذلك فقد كانوا يتجنبونه، وأحيانا يسخرون منه. وكان من عادة سكان المدينة أن يحتفلوا في الأول من يناير في كل سنة بعيد الحمقى وهو عيد صاخب يتميز باحتفالات في شوارع المدينة ويصل ذروته عند انتخاب أمير الحمقى، وكان لقب تلك السنة من نصيب كازيمودو، فلا يوجد أبشع منه في المدينة بأكملها. ولكن الاحتفال تميز أيضا بحضور أزميرالدا الحسناء الغجرية التي سحرت قلوب المحتفلين بجمالها ورقصها، ولكنها سحرت أيضا فرولو الذي احتار بين واجبه كقسيس وولعه بـ أزميرالدا، فما كان منه ألا أنه أمر كازيمودو بخطفها، فتفشل محاولته بسبب تدخل أحد ضباط الملك، وتقرر السلطات جلد كازيمودو في الساحة العامة بسبب جريمته هذه، وتشاهد أزميرالدا هذا الأحدب المسكين وهو يعاني من الآلام والعطش فتعطف عليه وتقوم بأعطائه جرعة ماء.

عرض "أحدب نوتردام" من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، ومحمد حسيب.

الخميس عودة عرض "فريدة" لمدة ستة أيام

في سياق متصل، يعود العرض المسرحي "فريدة"، مرة أخرى ولمدة ستة أيام عرض، وذلك على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة أيضا. والعرض عن أغنية البجعة لأنطوان تشيكوف، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة. من بطولة عايدة فهمي، كتابة وإخراج أكرم مصطفي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب.