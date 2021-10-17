«البدل» تسيطر على إطلالات نجمات الفن فى ثالث أيام الجونة السينمائى (صور)

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء، مساء السبت، في ثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة وغير تقليدية، ورغم حرص الفنانات على ارتداء أحدث صيحات الموضة في الفساتين، إلا أن بعضهن قررن كسر القاعدة وارتداء ملابس ملفته للأنظار حتى لو كانت بطابع رجالي؛ حيث تألقت العديد من النجمات ببدل نسائية كلاسيكية أنيقة وجذابة خلال فعاليات المهرجان.

«الدستور» يرصد أبرز الفنانات اللاتي تألقن ببدل نسائية خلال السطور التالية.

هند صبرى

تألقت النجمة هند صبري، على السجادة الحمراء، مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الأسود مزودة، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

هند صبري

صبا مبارك

استطاعت النجمة صبا مبارك، أن تلفت الأنظار ببدلة «بترول»، مكونة من بنطلون وبليزر، دون قميص أو توب اسفله، ما جعلها تظهر بشكل مميز وجريء، خاصة أنها مختلفة عن كل إطلالتها بالأعوام السابقة.

ونسقت «صبا» مع الإطلالة تسريحة شعر كلاسيكية منسدل على الكتف، بالإضافة إلى ارتدائها لحذاء باللون الفضي.

صبا مبارك

صبا مبارك

جلا هشام

ارتدت الفنانة الشابة جلا هشام، بدلة ذات تصميم كلاسيك باللون الأخضر الفاتح، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض.

جلا هشام

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وتستمر فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من 44 دولة حول العالم، حيث سيشهد المهرجان هذا العام عروضا لعشرات الأفلام ما بين الطويلة والقصيرة والوثائقية، بينما يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى بهذه الدورة 10 أفلام.

ويشهد مهرجان هذا العام إضافة مسابقة جديدة هي "نجمة الجونة الخضراء" الخاصة بأفلام البيئة والحياة البرية، وما يتعلق بهما من علوم، والأفلام المؤهلة لتلك الجائزة هي: الفيلمان الفرنسيان "أكبر منا" و"وحيوان"، والفيلم الألماني الهندي الفنلندي "شياطين خفية "، والفيلم الهولندي "صمت الأمواج"، وفيلم "كوستا برافا" وهو إنتاج لبناني - فرنسي - أسباني - نرويجي مشترك.

ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام 16 فيلما، ويعرض بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 10 أفلام، وأما مسابقة الأفلام القصيرة فيشارك فيها 23 فيلما، وفي برنامج عروض الاختيار الرسمي خارج المسابقة يعرض 20 فيلما، ويتنافس على جوائز مسابقة سينما من أجل الإنسانية 12 فيلما، وتضم قائمة برنامج العرض الخاص ستة أفلام من كل من: المانيا، وبولندا، والدانمارك، وسويسرا، وفرنسا، والنرويج.

حضور عربي

وبحسب تصريحات لمدير المهرجان، انتشال التميمي، فإن المهرجان يواصل في دورته الخامسة، الاهتمام بالسينما العربية، التي حضرت بقوة طوال الدورات الأربع الماضية، والتي شهدت تقديم مجموعة من "أفضل الأفلام العربية".

ويستحوذ المهرجان للمرة الخامسة على الجزء الأكبر من الأفلام العربية، حيث سيتم هذا العام - وبحسب التميمي - عرض خمسة أفلام روائية عربية طويلة، وثلاثة أفلام وثائقية،و سبعة أفلام قصيرة، بجانب فيلم واحد خارج المسابقة، وسبعة أفلام مصرية.