احتفالية «نور النبى» رؤية الفنان انتصار عبد الفتاح بمركز إبداع قبة الغورى

يقيم مركز إبداع قبة الغوري في مقره الكائن بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، احتفالية “نور النبي”، وذلك في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الحفل رؤية الفنان انتصار عبد الفتاح، وتشارك فيه من السودان فرقة جمعية "دنقلا" للثقافة والفنون، ومن اليمن فرقة شباب المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، ومن إندونيسيا فرقة نور أخياري للإنشاد، ومن سوريا فرقة صدى الشام، ومن مصر فرقة سماع للإنشاد والموسيقي الروحية.

وتتضمن فقرات الحفل عددًا من الأناشيد والمدائح النبوية، من بينها: نور النبي، حب رسول الله، سيدنا النبي، سلام سلام على المصطفى، قمر سيدنا النبي، رضينا يا بني الزهراء رضينا، وغيرها.

يذكر أن فرقة "سماع" تكونت من خلال ورشة منشد الغوري ومدرسة سماع والتي أسسها الفنان انتصار عبدالفتاح عام 2007 للحفاظ على هذا التراث وإحياء القوالب والمقامات النادرة وفن السماع، حيث يقدم برنامجًا متميزًا ويشارك فيه مجموعة من الأصوات الجديدة المتفردة في عالم الإنشاد.

فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية أسست ضمن مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية وفلسفة قبة الغوري، حيث تواصل الفرقة تألقها ورسالتها من خلال ورشة منشد الغوري في الحفاظ على التراث القديم وإحياء القوالب والمقامات الروحية في فن السماع.

حفل فرقة النيل للآلات الشعبية في بيت السحيمي

في سياق متصل، يستقبل بيت السحيمي بمقره الكائن بشارع المعز، في السابعة مساء نفس اليوم، حفلًا جديدًا، والذي تحييه فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

تقدم الفرقة بإشراف الدكتورة منال إبراهيم، بعض المقطوعات الموسيقية، إلى جانب باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية والدينية والفلكلور الشعبي.

ويتضمن برنامج الحفل مقطوعة موسيقية بعنوان "بهية"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأغانى الدينية والوطنية، إلى جانب أغانى "ابعتلي جواب"، "الطير المسافر"، "يمامة حلوة"، "مضناك"، "حاجة حلوة"، "فكروني"، ومجموعة من التابلوهات الفنية على أنغام الآلات الشعبية "فرعوني، العصايا، الحجالة، نوبي، تنورة وغيرها.



البطولات القتالية في انتصارات أكتوبر

كما تستقبل قاعة المسرح، بمركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة مساء الأحد أيضا، لقاء مفتوح تحت عنوان "البطولات القتالية في انتصارات أكتوبر"، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكري الثامنة والأربعين علي انتصار حرب أكتوبر المجيد.

ويشارك في اللقاء كل من: اللواء ربان نبيل عبد الوهاب بطل موقعة إيلات، واللواء محمود سعد بطل تدمير الحفار الاسرائيلي، واللواء علمي كامل بطل معركة أبو عطوة، والبطل عبد الجواد سويلم الملقب بالشهيد الحى. مع عرض أوبريت انتصارات أكتوبر، بمشاركة أطفال ذوي الاحتياجات تقديم، الفنان إبراهيم عبد الله .

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

