فعاليات الأوبرا اليوم الأحد 17-10-2021

تعقد دار الأوبرا المصرية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الصغير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الــ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

ويعقد المؤتمر بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والمهرجان، الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر وأعضاء اللجنة التحضرية: الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، الدكتور حسن شرارة، الدكتور عماد عاشور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار يحيى الموجي، الموسيقار زياد الطويل، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد رحيم، الدكتور ماجد سرور، الإعلامي أمجد مصطفي، الفنان أمجد العطافي، الإعلامى محمد منير، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .



ــ الليلة الكبيرة في ضيافة مسرح سيد درويش

في سياق تصل، تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في السادسة من مساء نفس اليوم أيضا، حفلًا فنيًا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وتدريب كلاٍ من المطرب أيمن مصطفى، والمطربة ندى غالب، المطربة شمس إبراهيم، والفنان على الخبيري.

هذا وتتضمن فقرات برنامج الفاصل الأول من الحفل باقة رائعة من أجمل أغاني الاطفال من بينها يوم أجازتنا ــ ميدو ــ يا أصحابي وصاحباتي ــ توت توت ــ ماما زمانها جاية ــ كاكي كاك ــ بابا فين وغيرها.

أما الفاصل الثاني من الحفل يقدم الكورال رائعة كلاٍ من صلاح جاهين وسيد مكاوي، أوبريت العرائس "الليلة الكبيرة"، ومن إخراج صلاح السقا٬ وعرائس ناجي شاكر.

"الليلة الكبيرة" هو أشهر أوبريت عرائس مصري تم عرضه للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي، وشكل جزءً كبيرًا من الفلكلور المصري بوصفه المولد.

أوبريت الليلة الكبيرة٬ قدم لأول مرة عام 1961 ويعد من أشهر الأوبريتات التي قدمها مسرح العرائس في مصر. فهو يصف المولد الشعبي بكل تفاصيله وأهم الشخصيات التي نجدها فيه، مثل شخصيات: الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح.

الجدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2009.ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، قدم الكورال مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة على مدار السنوات السابقة وقد رفع شعار"كامل العدد" فى كل حفلاته.

ــ حفل الفنانة نيفين رجب على مسرح الجمهورية

أما في الثامنة مساء اليوم أيضا، تحتضن خشبة مسرح الجمهورية بمقره الكائن بجوار قصر عابدين، حفل غنائي موسيقي، والذي تحييه الفنانة المطربة نيفين رجب.

هذا ويتضمن الحفل باقة مميزة من أغاني الزمن الجميل الطربية، نذكر من بينها أغنيات: "دارت الأيام" لكوكب الشرق أم كلثوم ــ "طب وأنا مالي" و "أكدب عليك" للفنانة وردة الجزائرية ــ "قديش كان في ناس" و "كنا نتلاقي بالعشية" لجارة القمر فيروز ــ "بنلف" و"جاني بعد يومين" لسميرة سعيد ــ "أحلف بسماها وبترابها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ــ "فيها حاجة حلوة" ــ "آه يا لالي" ــ "علي رمش عيونها" لوديع الصافي ــ "حبيبي يا عاشق" لمدحت صالح ــ ومن أغنيات نيفين رجب الخاصة تتغني بأغنيات: أرد ليه ــ مشاعر وأغنية كل أخر يوم.

وفي الثامنة مساء اليوم، عشاق الموسيقى العربية و الفن الأصيلو علي موعد مع حفل جديد، من حفلات "وهبيات" و الذى يضم كوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية، وفرقة التراث للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الكبير فاروق البابلي، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية بمقره الكائن في شارع رمسيس.