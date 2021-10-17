مسئولة أمريكية تقوم بجولة أفريقية تشمل غانا وبوركينافاسو

تبدأ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية مولي في أولى رحلاتها إلى أفريقيا، حيث تزور كلا من غانا وبوركينا فاسو.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح صحفي اليوم - إن "مولي في" ستلتقي في غانا بمسئولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلي المجتمع المدني.



وأضاف أن المسئولة الأمريكية ستؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تستكشف آفاق التعاون من أجل دفع الأولويات العالمية المشتركة.



وأوضح أن من بين ذلك إنهاء جائحة كورونا وتوسيع حجم التجارة والاستثمار بين الدولتين ومواجهة أزمة المناخ واستحداث فرص للطاقة النظيفة إضافة إلى تعزيز الديمقراطية في غرب أفريقيا من خلال قيادة غانا لمنظمة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا " إيكواس ومع الاستعداد لانضمام غانا إلى مجلس الأمن الدولي عام 2022 ـ 2023.



وتابع المتحدث أن المسئولة الأمريكية ستتوجه من هناك إلى بوركينا فاسو حيث تلتقي مع كبار مسئولي الحكومة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وستؤكد على الأهداف المشتركة لتعزيز الحكم الديمقراطي والأمن المستقر في بوركينا فاسو وأنحاء منطقة الساحل الأفريقي.



كما ستشارك في أكبر مهرجان للأفلام والتلفزيون في مدينة واجادوجو العاصمة بما يشجع على شراكات بين صناع الأفلام من الولايات المتحدة وأفريقيا.

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.