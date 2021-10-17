الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دهس عامل بالسكة الحديد أسفل عجلات القطار فى أسوان

مصرع عامل
مصرع عامل

بدأت النيابة العامة بأسوان تحقيقاتها، في واقعة مصرع عامل بالسكة الحديد إثر سقوطه بين الرصيف والقطار بمحطة المحاميد بمركز إدفو التابع للمحافظة أثناء تحركه ما أدى لدهسه أسفل عجلات القطار ولفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور تم إيداع جثمانه بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصريح الدفن.


وترجع التفاصيل إلى تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد مصرع عامل ويدعي "حسام. إ. ع"، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا،  بالسكة الحديد حيث أنه سقط  بين الرصيف والقطار بمحطة المحاميد بمركز إدفو التابع للمحافظة أثناء تحركه.

 

توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 

وكشف أحد العاملين بالسكة الحديد لـ"الدستور'' أن العامل الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ويعمل عامل خدمات بالقطار المحسن '' تحيا مصر''، وأنه أثناء نزوله من القطار في محطة المحاميد بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، لكي يعبأ زجاجة المياه الخاصة به، لم يستطيع القفز حتى يتمكن من ركوب القطار أثناء تحركه وسقط بين الرصيف والقطار، ما أدى إلى دهسه تحت عجلات القطار ووفاته مباشرة.

أسوان قطار مستشفى السكة الحديد حادث جثمان أمن أسوان الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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