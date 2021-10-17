السفارة البولندية بلندن تعرب عن تعازيها لمقتل نائب بريطانى فى هجوم إرهابى

أعربت السفارة البولندية في المملكة المتحدة، عن تعازيها لمقتل النائب البريطاني السير ديفيد إيميس، الذي قُتل طعنًا في هجوم إرهابي أمس.

وكتبت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بالصدمة والحزن لسماع خبر وفاة السير ديفيد أميس النائب البرلماني في هجوم مروع في ليه أون سي"، مؤكدة أن الفقيد كان صديقًا لبولندا وعضوًا في المجموعة البرلمانية الشاملة في وارسو.

وبحسب موقع (بولاند.إن)، تلقى أميس عدة طعنات في كنيسة في مقاطعة إسكس أثناء لقاء كان يعقده مع ناخبين من دائرته.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق، أن مقتل عضو البرلمان عن حزب المحافظين كان عملًا "إرهابيًا"، وأكدت أنها ألقت القبض على مشتبه به متطرف في الخامسة والعشرين من عمره.

وترجح شرطة لندن أن المشتبه نفذ الهجوم وحده، لكن لا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات الحادث

و على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية البولندية، التبرع بأكثر من 55 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لقيرجيزستان، لمساعدتها على التصدي للجائحة.

وأوضحت الوزارة - أن الشحنة المؤلفة من 55 ألفًا و200 جرعة وصلت الليلة الماضية إلى العاصمة القيرجيزية بشكيك، لافتة إلى أن قيرجيزستان تعد ثاني دولة في آسيا الوسطى، بعد أوزبكستان، تتلقى مساعدات من بولندا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت الوزارة، أن تبرع بولندا باللقاح يأتي كتعبير رمزي عن الدعم والتضامن مع الدول التي تكافح الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.