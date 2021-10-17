الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شؤون الحرمين» تزيل ملصقات التباعد من المسجد الحرام

إزالة ملصقات التباعد
إزالة ملصقات التباعد من المسجد الحرام

 أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودية أنها بدأت إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.


من ناحية أخرى قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية،  تسجيل حالتي وفاة جديدتين  بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8760.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل  45 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547  ألفا و890.

 

كما لفتت إلى تسجيل  41 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى  536 ألفا و900.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

سعودي الرئاسة صور على مسجد شيخ مجموعه مشرفة مهندس الحرمين الشريفين الكعبة الأنباء السعودية سامه

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

بالأرقام.. أسعار فساتين فنانات مهرجان الجونة (فيديوجراف)

«التحفظ على السجلات».. انفجار إطارات طائرة مصرية في رومانيا (صور)

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

«بسافر بطيارة».. محمد رمضان يعلق على نقل سيارة«نمبر وان» على ونش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس