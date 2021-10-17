«شؤون الحرمين» تزيل ملصقات التباعد من المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودية أنها بدأت إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.



من ناحية أخرى قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8760.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و890.

كما لفتت إلى تسجيل 41 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 536 ألفا و900.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.