تُرَّهات عَجُوز

كَقُصَاصَةٍ

قد صَوَّبَتْهَا الرِّيحُ حِينًا حيثُ لا.. لا تنتمى

قالت عجوزٌ تَنفُضُ الأوجاع عن كُرَّاسِهَا

قَد دَكَّ أضلُعِهَا الحنين

وكسا المشيبُ نحيبَهَا

سِتُّونَ عامًا لم يُصِب سَهمِى بِهنَّ سِوَى الألم

وكأنَّ قلبى خضَّبتهُ الحربُ بى حدَّ السقم

أمضى وبى وَهَنٌ يروح إلى الصِّبا

رُوحَانِ كانا طَالَمَا ائتلفا فما اختلفا، هما

نبضانِ بى قَد أُجِّجَا

قَالَت تُدَارِى دَمْعَهَا

ماذا تكون خطيئتى؟!

تهفو الجوارحُ كلَّمَا

طَيفُ الصَّبَابَةِ لاح يومًا أو بدا

والقلبَ غلفهُ الحنينُ فمن لهُ؟

من لى أنا!!

من لى إذا ما الذكريات تموجُ ليلًا بالفؤادِ وتبطشُ

ما كنتُ أحسبُها مُكبِّلتى وأنَّ

الشوق بى طفلٌ مُراوِغُ ما استكان

فشريدةٌ

ويحى أنا

صمتى كلامٌ والهروبُ التُّرجُمَان

قد كان لى حُلُمٌ أشبَّ الآن أم شاب، ليتنى

أجهَضَتَهُ قبلاً فأمسى كالسراب

أوَ يأذَنُ القلمُ المِدَاد

حتَّى أدُسَّ الذكرياتِ بِحُلْوِهَا وبِمُرِّهَا

بينَ السُّطُورِ فلا إياب

إنى فداءٌ لى

إذا ما عُدتُ أعْرِفُنِى وإنِّى سوف أُنْكِرُنى زَمَن

كم ينبضُ الماضى بأوجَاعٍ وكم

يَرمِى الفؤادَ إلى الشَّجَن

يا حَيرَتِى

هل هذه هى صورتى

فغريبةٌ هى صورتى

أطُوَيت كما يُطوَى الكِتَابُ صَحِيفتِى

هل طَالَ لَيلِى، كم بَقَى كى ينجلى

فسَلُوا الزَّمَانَ بربِّه

ماذا تكونُ خَطيئتى؟!