مصرع شاب وإصابة آخر على يد صديقهما بسبب الخلافات على بيع المخدرات بزفتى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر على يد صديقهما في مشاجرة شهدتها قرية شرشابة التابعة لمدينة زفتى بالأسلحة النارية بسبب الخلافات على بيع المخدرات.



كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بقرية شرشابة التابع لقسم شرطة زفتى بنشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية.



وتبين من تحريات المباحث نشوب المشاجرة بين المتهم طرف والمصابين طرف آخر بسبب خلافات بين الطرفين على بيع وتوزيع المخدرات.

وعلى جانب آخر، لقى طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، مصرعه غرقا أثناء نزوله للاستحمام، فى مياه بحر شبين "كوبري الرباط" بمنطقة الشعبية، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.



وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل فى مياه بحر شبين، بدائرة القسم.



وانتقلت المباحث الجنائية، والإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يدعي "نادر كرم السعيد " يبلغ من العمر 13 سنه ، لقي حتفه باسفكسيا الغرق، بعد أن جرفه التيار، لعدم إجادته السباحة، بعد نزوله للاستحمام، في بحر شبين بمنطقة الشعبية، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة، وتولت التحقيق.