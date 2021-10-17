دراسة: خصوصية تطبيقات أى فون ليست متفوقة كثيرا على أندرويد

كشفت دراسة جديدة نشرتها جامعة (أوكسفورد) البريطانية أنه على الرغم من أن شركة آبل تدافع عن الخصوصية باعتبارها واحدة من أكبر النقاط في بيع أجهزة أي فون، إلا أن الدراسة المتعمقة التي أجرتها الجامعة حديثا بفحص 24000 تطبيق من متجر تطبيقات أبل وجوجل بلاي توصلت لاستنتاج أن أي فون يوفر نفس مستوى خصوصية التطبيقات مثل أندرويد، مع انتشار واسع لإمكانية تتبع طرف ثالث بشكل "واسع" على كلا النظامين.



وجاء في تقرير مجلة (سي.بي.أو.) العلمية أنه في الواقع وجدت الدراسة أن نظام (اي.أو.إس.) الخاص بايفون كان في الواقع أسوأ في منع التطبيقات من الحصول على بيانات موقع المراهقين والقاصرين.



وأجريت الدراسة على التطبيقات المتاحة على كلا النظامين الأساسيين في عام 2020، وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار أي تحسينات تم إجراؤها بواسطة إطار تطبيق تتبع الشفافية "تراكينج ترانسبيرسي" الذي قدمته أبل مع النسخة iOS 14.5 من (أي.أو.إس.)، أو ميزات الخصوصية الجديدة المضمنة في (أي.أو.إس.15).



ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تحريف النتائج بشكل خاص ضد أبل، في القوت الذي وجدت فيه الدراسات الحديثة أن تطبيقات أي أو إس لا تزال تتبع المستخدمين - فهم يستخدمون فقط "بصمة الجهاز" للقيام بذلك بدلاً من معرف جهاز أبل الفريد للمعلنين (أي.دي.إف.إيه.).



وأوضحت الدراسة أنه يُفترض أن نهج أبل "الحديقة المسورة" ليس فقط لنظام (أي.أو.إس.)، لكن متجر التطبيقات والنظام البيئي لشركة أبل ككل، لضمان خصوصية مستخدم أفضل من المنافسة ، ولكن يبدو أنها لا تعمل كما يجب.



ووجدت الدراسة أن انتهاكات خصوصية المستخدم "منتشرة" في التطبيقات على اندرويد وأي أو اس، مضيفة أنه يمكن العثور بسهولة على "الانتهاكات المحتملة لقانون الخصوصية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة" على كلا النظامين الأساسيين.



وفحصت الدراسة 12000 تطبيق من كل منصة، ووجدت أن 88 % من تطبيقات أي أو إس و 79 % من تطبيقات أندرويد تحتوي على الأقل مكتبة تتبع واحدة معروفة ومستخدمة، و 3٪ من التطبيقات على كلا النظامين تحتوي على أكثر من 10 مكتبات تتبع.



وخلصت الدراسة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن تطبيقات أندرويد تطلب أذونات من المستخدمين أكثر من نظيراتها التي تعمل بنظام اي أو إس، فمن المرجح أن تطلب تطبيقات أي أو إس أذونات عبر الأنظمة الأساسية ، والتي تشكل تهديدًا أكبر لبيانات المستخدم وخصوصيته.



ووفقا للدراسة فعلى على الرغم من أن أبل تتقدم قليلاً في لعبة الأرقام، إلا أن التفوق الطفيف على أندرويد في خصوصية التطبيق ليس بالضبط ما تدعي أبل أنها تموله.وعندما يشتري المستهلكون في نظام أبل البيئي، فإنهم يتوقعون أمانًا محكمًا - وليس دعوة قريبة ضد أندرويد بشأن من يوفر خصوصية أفضل.