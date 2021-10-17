الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

7 نصائح من جهاز حماية المستهلك قبل شراء حلوى المولد النبوى

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

قدم جهاز حماية المستهلك عددًا من النصائح قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف، حفاظًا على الصحة وعدم التعرض للخطر أو التسمم الغذائي أو الغش التجاري.

أولًا: يجب عدم  شراء المستهلك الحلوى الجافة التي فقدت رطوبتها نتيجة فترات التخزين الطويلة وغير الجيدة، والتي انعكست سلبيًا في تغير لونها وميله إلى اللون الأصفر الداكن، وظهور بعض الفطريات ذات اللون الأبيض على سطحها.

 ثانيًا: قدم الجهاز توعية لجموع المستهلكين للحفاظ على سلامتهم الصحية من تعرضها للخطر بتقليل الكميات التي يتم استهلاكها من الحلويات أو  الإسراف في تناولها، ويجب التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها بشرط  أن تكون طازجة تتميز بالليونة واللون المشرق.

ثالثًا: يجب اختيار الحلوى السادة لأنها أفضل بكثير من المحشوة، لضمان عدم تلفها أو تعرض المكسرات للتلوث والفطريات.

رابعًا: الالتزام  بتناول كميات قليلة من الحلوى لا تضرك والكثير منها يؤدى إلى البدان. 

خامسًا: حذر جهاز حماية المستهلك  المرضى من تناول المكسرات لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم الفسفور لآثارها الضارة على صحة المواطنين.

سادسًا: التأكد من  نظافة المحل الذي يقوم بيع حلويات المولد النبوي الشريف قبل الشراء منه.

سابعًا: عدم شراء الحلوى المولد  من الباعة الجائلين التى على الأرصفة، وبخاصة المنتشرة بجوار المدارس والجامعات لأنها حلوى غير معروف مكوناتها، ولا تخضع للمواصفات القياسية، وتحتوي على مواد مختلفة غير مصرح بها، أو منتهية الصلاحية، أو فاسدة، وهي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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