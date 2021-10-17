إطلالة جديدة لزينب غريب باليوم الثالث من مهرجان الجونة

أطلت الفنانة الكوميدية زينب غريب بإطلالة جديدة في ختام فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة بفستان بمبي.

وارتدت الفنانة الجميلة زينب غريب، فستان طويل مفتوح الصدر، حيث نسقت معه شعر قصير، حيث وصفها البعض بالمختلفة.

زينب غريب ممثلة مصرية، من مواليد عام 1992، طالبة بالمعهد العالي الفنون المسرح، شاركت العرض المسرحي "مطلوب" على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، ضمن عروض مهرجان المسرح العالمي.

وشاركت في العديد من المسلسلات الناجحة، ومنها مسلسل «سجن النساء» مع النجمة المتميزة نيلي كريم، و«100 وش»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث قرر صناع العمل تحويله لعمل سينمائي.

الأجرأ في مهرجان الجونة.. «هوت شورت» زينب غريب

خطفت نجمة مسلسل بـ«100 وش» زينب غريب الأضواء عصر اليوم، على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في يومه الثالث بالدورة الخامسة، خلال حضورها أحد الندوات.

زينب غريب



وارتدت النجمة الكوميدية هوت شورت ملون، بالإضافة إلى بلوزة «كت»، حيث نسقت مع الإطلالة نظارة شمس، بالإضافة إلى شعر قصير أضاف للإطلالة.

وانطلق مهرجان الجونة 2021 السينمائي، في دورته الخامسة، ليلة الخميس الماضي، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما، أبرزهم النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، منى زكي، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، أحمد داوود وزوجته علا رشدب، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

وشهد حفل الافتتاح، عددًا من المفاجآت، أبرزها ظهور الفنان محمد رمضان، على مسرح الحفل، حيث قدم أغنية حفل الافتتاح لأول مرة، كما يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، وسيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي، وأيضًا تكريم الفنان أحمد السقا عن أعماله الفنية.