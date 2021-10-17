الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأهيلًا لسوق العمل.. «رياضية طنطا» تنظم ملتقى التوظيف الرابع للطلاب والخريجين

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اليوم، ملتقى التوظيف الرابع للطلاب والخريجين، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية.

 

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، أن الملتقى يهدف إلى ربط سوق العمل بالجامعة وتوفير فرص عمل وتدريب مناسب لشباب الخريجين، وكذلك بداية جيدة لعمل دورات تدريبية وعقد بروتوكولات تعاون لتوظيف خريجي الكلية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

 

وأشاد الدكتور علاء حلويش بالدور الحيوي لوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وخارجها برئاسة الدكتورة هالة عمر، موجهًا الشكر للجهات المشاركة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ومديرية التربية والتعليم، ونادي ماتريكس الرياضى، موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس على حضورهم ودعمهم الكامل للطلاب والخريجين والمساعدة في إعدادهم وتأهيلهم علميًا وعمليا.

 

أعلن الدكتور ‏محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إعلان جميع أسماء طلاب المرحلة الأولى المنطبقة عليهم الشروط للسكن بالمدن الجامعية غدا الأحد على الموقع الإلكترونى الخاص بالمدن الجامعية للجامعة.

 

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تقديم إفادة معتمدة  من مقر التطعيم بتناول الطلاب لقاح كورونا (الجرعة الأولى والثانية) يوم التسكين بالمدن والذى تحدد له الثلاثاء القادم.

 

أكد الدكتور ‏محمد حسين، حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي على سلامة وصحة أبنائه الطلاب، مؤكدًا الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، بما فى ذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمر للمدن الجامعية بالكامل، وتعقيم الغرف بشكل دورى طوال فترة إقامة الطلاب.

تاهيل لسوق العمل رياضية طنطا تنظم ملتقى التوظيف الرابع للطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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