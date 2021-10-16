الجالية النوبية في المملكة المتحدة تقيم معرضا تراثيا

أقامت الجالية النوبية في بريطانيا معرضا للمنتجات النوبية بالمركز الثقافي المصري في لندن تزامنا مع ذكري انتصارات أكتوبر.



وقالت مرڤت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا إن المعرض واحد من المناسبات الثقافية الهامة في لندن وحضره سفير جمهورية مصر العربيه في لندن السفير طارق عادل والقنصل العام طارق يوسف والعميد سامح سليمان الملحق العسكري.



وقد حضر افتتاح المعرض أيضا القنصل محمد رأفت وأعضاء البعثة الدبلوماسية وعدد كبير من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج والجالية المصرية وبعض الضيوف البريطانيين.

بدوره، ثمن السفير دور الجالية النوبية ونعى أيضا شخصيتين مؤثرتين في تاريخ مصر وهما من أبناء النوبة، المشير محمد حسين طنطاوي والمساعد بالقوات المسلحة أحمد إدريس.



كما ألقى العميد سامح سليمان كلمه نقل فيها تهنئة وزارة الدفاع للمصريين ببريطانيا بمناسبة انتصارات أكتوبر، قائلا إن فريق العمل من أبناء الجالية النوبية القائمين على إقامة هذا المعرض قد بذلوا مجهوداً كبيرا لإنهاء متطلبات المعرض وهم: إيناس ابراهيم هلال التى تم تكريمها من ملكة بريطانيا نظير عملها الاجتماعي، وقدرية محمد فارس، ومحمد عبدالخالق محمد، وصلاح سليمان عباس .

تهدف الفعالية إلى نشر الوعي بين الزائرين ورواد المتحف بالتراث النوبي كأحد روافد التراث المصري القديم عن طريق تعريفهم على واحد من فنون التراث النوبي مثل صناعة الأطباق الخوص النوبية .