«التموين»: طرح 20 صنفا من الجمبرى بتخفيضات 30%

أكد عبد النبي لواش، مدير إدارة المنافذ المتحركة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تطرح 20 صنفًا من الجمبري المجمد والطازج والمتوسط الحجم وصغير الحجم والكبير الحجم، وأنواع عديدة من أسماك الكابوريا وغيرها من الأسماك، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30%.

وقال مدير عام المنافذ المتحركة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، في تصريحات خاص لـ«الدستور»، إن أسعار الجمبري تبدأ من 50 جنيهًا و140جنيهًا و 175 جنيهًا و 200 جنيهًا و 300 جنيهًا، حسب العبوات والأوزان والطازج والمجمد والمستورد.

وأضاف أن هناك مصنع بمدينة 6 أكتوبر يقوم بتصنيع الرنجة، وطرحها خلال أعياد شم النسيم والموسم الشتوي بأسعار مخفضة، لافتًا إلى تقليل التكلفة الإنتاجية من خلال التصنيع بما يصب لصالح المستهلك المصري.

وأشار إلى أن الشركة تطرح 7 أصناف من الرنجة، حيث يتراوح سعرها ما بين 38 و 40 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن الشركة تقوم بتنوع مصادرها حيث يتم الحصول على الأسماك من بحيره ناصر وسوق العبور والبحر الأحمر ومزارع غليون والسويس، لافتًا إلى امتلاك الشركة مزارع لطرح إنتاجها بأسعار تنافسية للمواطنين.