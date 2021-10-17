مدير عام وعظ الغربية: نحتسب أسقف المحلة الكبرى عند الله من الشهداء

قال الدكتور محمد أحمد عويس، مدير عام منطقة وعظ الغربية، ورئيس لجنة الدعوة لبيت العائلة المصرية، فى كلمته أثناء تقديمه واجب العزاء بكنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى لوفاة الأنبا كاراس، إن أبناء الأزهر حريصون على المشاركة فى تقديم واجب العزاء، لأنه كان مشاركًا للجميع سواء مسلمين أو مسيحين ونحتسبه عند الله من الشهداء.

كما أكد الشيخ خالد مدكور، عضو بيت العائلة وعضو لجنة لم الشمل بالأزهر الشريف، "إننا جئنا نيابة عن منطقة وعظ الغربية معزيين شعب المحلة الكبرى جميعا فى الفقيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ونعزى أنفسنا فى فقيدنا جميعا ونطلب من الله الرحمة والمغفرة".

ومن جانبه، أوضح الشيخ محمد نبيل، عضو فى بيت العائلة وعضو لجنة لم الشمل بالأزهر الشريف، “إننا جئنا نيابة عن فضيلة الدكتور احمد الطيب الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف ورئيس بيت العائلة معزين أنفسنا ومعزين شعب المحلة لوفاة الانبا كاراس أسقف المحلة، الذى اشتهر بأنه محب للجميع نسال الله أن يتغمده بواسع رحمته”.

بينما شارك أهالي مدينة المحلة الكبرى الليلة في عزاء الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها الذي أقامته كنيسة العذراء بالمحلة الكبرى، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية ووفد من الأزهر الشريف، نيابة عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ضم كلا من الشيخ عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالمنوفية، والدكتور محمد أحمد عويس، مدير عام واعظ الغربية ورئيس لحنة الدعوة لبيت العائلة، والشيخ خالد مدكور، عضو بيت العائلة، وعضو لجنة لم الشمل بالأزهر الشريف، كذلك كل من الشيوخ محمد نبيل وسمير زيدان فرج ووليد الحلو والشيخ عبدالكريم منصور أعضاد لجنة بيت العائلة بالأزهر الشريف وممثلو الأوقاف ونواب البرلمان.

وكان الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها قد توفى، أول أمس الخميس، متأثرا بإصابته بكورونا، حيث خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي ومواطني مدينة المحلة الكبرى عقب علمهم بوفاة الأنبا كاراس الذي كان يتمتع بحب الجميع، ويحرص على مشاركة أبناء المحلة الكبرى في كل المناسبات الدينية والوطنية.