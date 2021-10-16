الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تنتهي من صرف الدعم النقدي «كرامة» غدًا

كرامة
كرامة

تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، من صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى كرامة عن شهر أكتوبر الجاري من مكاتب البريد.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

كما أوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على الراغبين فى الحصول على الدعم النقدى تكافل وكرامة تقديم المستندات التالية:

- صور قسيمة الزواج.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

يتم الدخول على الموقع الالكتروني بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.
- يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.
- يضغط المواطن على كلمة استعلام.
-تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات الخاصة به السابق ذكرها.
- يتم الضغط على كلمة متابعة شكوى.

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وائل لطفي

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