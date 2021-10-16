«صناعة المعلومات»: مشروعات الرقمنة في عهد السيسي تفوق العقود السابقة

قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال العام الجاري أثرت بالإيجاب على عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه المشروعات وفرت آلاف فرص العمل للشباب خاصة مشروعات الإسكان والبناء.

وتابع رئيس الغرفة أن هناك منظومة عمل متكاملة يجري بنائها لإدارة دولاب عمل الحكومة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف إتاحة نظام إلكتروني تشاركي بين الوزارات يعمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن مشروعات الرقمنة التي تمت في عهد الرئيس السيسي تفوق ما تم إنجازه في عقود، مشيرا إلى أن حجم مشروعات التحول الرقمي والميكنة تجاوزت 200 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل ربط قواعد البيانات لجميع الهيئات الحكومية مع بعضها لتنقية القواعد من الأسماء المكررة والوهمية مما أدى لترشيد جزء كبير من إهدار الدعم الحكومي للمواطنين.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن خطة مصر 2030 تستهدف التحول الرقمي بالكامل وتطبيق الحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية ما سيؤدي لنمو حجم السوق المصري وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية لنقل خبراتها لدول أفريقيا.