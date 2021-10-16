الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أكرم يسرى لـ «فرح على»: منتخب مصر لكرة اليد من أقوى منتخبات العالم

أكرم يسرى
أكرم يسرى

• كرة اليد المصرية بخير واكتسبنا خبرات من مواجهة الفرق الكبيرة 
• جميع لاعبين المنتخب يهمهم الفوز بالألقاب لمصر واللعب في أوروبا لاكتساب الخبرات
• أوليفر روي مدرب الزمالك قال لنا قبل مباراة برشلونة أشعر بأننا في مصر بسبب وجود الجماهير

قال أكرم يسرى نجم منتخب مصر ونادى الزمالك فى كرة اليد، إن المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية كانت بطولة مهمة جدا، واستعددنا لها بشكل  قوى، معربا عن سعادته بحصوله على لقب هداف البطولة.

وأضاف يسرى فى حواره مع فرح علي خلال برنامج "أخبارنا" المذاع على شاشة قناة الزمالك، أن القرعة أوقعت الزمالك مع فريق برشلونة وهو من أكبر وأهم الفرق فى كرة اليد العالمية، متابعا: “كنا نعلم بصعوبة المباراة وأهميتها.. ومدرب الزمالك بروندو الذي قاد الفريق في بطولة كأس العالم للأندية أسبانى وكان يقوم بالتدريب فى برشلونة وتدربنا بشكل قوى لمباراة برشلونة، ومعظم لاعبي الزمالك والمنتخب المصرى لم يكن لديهم الرهبة من مواجهة فريق قوى وأصبح لدينا  الخبرة، والمدرب اشتغل بشكل مميز مع اللاعبين لإزالة الرهبة”.

وأكد أكرم يسرى أن جماهير الزمالك فى السعودية كانت كبيرة وعظيمة جدا وشعرنا أننا فى مصر والمدرب قال إننا فى مصر وليس في السعودية بسبب الحضور الكبير للجمهور والروح الرائعة فى التشجيع".

وأضاف: “الجماهير فرقت معانا بشكل قوى فى مباراة برشلونة وكانت داعم كبير لنا، واتفقنا كلاعبين على أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة وبخاصة فى العشرين دقيقة الأولى من مباراة برشلونة حتى نكسب الثقة وتسير المباراة بشكل مميز، ومستوى كرة اليد فى مصر ممتاز”.

وأوضح يسرى أن منتخب مصر لكرة اليد منذ فترات طويلة يمر بمرحلة تألق، معلقا: "حصلنا على بطولة أفريقيا بتونس ومشاركات وأداء عالى فى بطولات كأس العالم"، مشيرا إلى أن معظم اللاعبين لهم هدف هو الفوز بالبطولات والاحتراف الخارجى فى الدوريات الأوروبية واللعب فى فرق كبيرة وهذا سيعود على المنتخب لأن الاحتكاك يدعمنا ويفيدنا بشدة.

وأشاد أكرم يسرى بزميله في الفريق يحيى خالد، مؤكدا أنه لاعب مهم ومميز ويتحسن بشكل قوي.

وعن النهائي الأفريقي في تونس، قال يسرى إن المباراة فى رادس صعبة جدا وكان لا بد من الفوز بالبطولة الأفريقية فى تونس والوصول إلى الدورة الأوليمبية وواجهنا تحديات رهيبة فى النهائى أمام تونس، وتخطينا تلك التحديات.

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