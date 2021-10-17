الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك»: مناقشة 80% من شكاوى السيارات ومراكز الخدمة والسلع المعمرة

الدكتورة سلوي شكري
الدكتورة سلوي شكري

أكدت الدكتورة سلوي شكري، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة للتنمية وحماية المستهلك، و عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أنه خلال الاجتماعات الشهرية لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسه المهندس أيمن حسام الدين، وأعضاء مجلس الإدارة، تم مناقشة نسبة 80 % من إجمالي الشكاوى التي يتلقاها الجهاز بشأن السلع الخاصة بالسيارات ومراكز الصيانة لها والتوكيلات ومراكز الخدمة، تليها السلع المعمرة، والسلع  الكهربائية، والسلع المنزلية، والخدمات، ويتم حل هذه الشكاوى فى غضون ما بين ثلاثة أيام إلى أربعة  أيام.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة للتنمية وحماية المستهلك، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن الجمعيات الأهلية التي تعمل في نشاط  حماية المستهلك  تقوم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في تلقي الشكاوى من المواطنين أو المستهلكين والتواصل مع الجهاز، والعمل على إزالتها فورًا، مشيرة إلى أن غالبية جمعيات حماية المستهلك تقدم  عمل تطوعي باستقبال الشكاوى من المستهلكين «أون لاين»، وخاصة في انتشار فتره كورونا «covid-19» المستجد، ويتم إرسال هذه الشكاوى إلى الجهاز، ويقوم بحلها.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة للتنمية وحماية المستهلك، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه  عدد من الوسائل والطرق  التي يمكن من خلالها تقديم الشكاوى  سواء من خلال الخط الساخن أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال الواتساب أو من خلال البريد الإلكتروني للجهاز أو من خلال التليفونات المخصصة استقبال الشكاوى في الجهاز أو من خلال التقدم إلى مكاتب البريد والحصول على استمارة مجانًا لكتابة الشكوى، مرفقًا بالشكوى الأسم والعنوان للشاكي والرقم القومي وصوره فاتورة السلعة أو الضمان في حالة سريانه وعدم انتهاءه.

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