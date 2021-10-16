الإحصاء: 65% زيادة فى واردات مصر من السعودية خلال 7 أشهر

شهدت واردات مصر من المملكة السعودية نموا بنسبة 65.1%، لتسجل 3.6 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة لها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من السعودية والتى بلغت 2.3 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 1.04 مليار دولار بنسبة 76.8%، يليها واردات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 718.9 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 472.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 246.8 مليون دولار بنسبة 52.3%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته من السعودية بلغت 79.4 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 59.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20 مليون دولار بنسبة 33.8%، كما ارتفعت واردات لدائن ومصنوعاتها لـ 409.6 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 258.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 150.7 مليون دولار بنسبة 58.2%، كما بلغت واردات ورق ومصنوعات من عجائن الورق 45.2 مليون دولار مقابل 41.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.