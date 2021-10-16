الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك في ورشة الملتقى التسويقي المصري للتمور

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد خلال الندوة التثقيفية

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، السبت، ورشة العمل التي عقدت على هامش الملتقى التسويقي المصري للتمور والذي انطلقت صباح اليوم علي أرض المحافظة وتستمر فعالياته حتي الاثنين المقبل.

أوضح المحافظ في كلمته، أهمية الملتقى في إتاحة المجال لعرض التجارب والرؤي العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة الآفات وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور، كما تناول جهود المحافظة فى النهوض بمحصول التمور وتطوير المصانع والمجمعات وفقًا لأحدث الأساليب والوسائل التكنولوجية.

على صعيد آخر، عقد المحافظ مؤتمرًاَ صحفيًاَ عرض من خلاله جهود الدولة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وأبرز المقومات الاستثمارية والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تكللت باستضافة الملتقى، لترويج وتسويق المنتج الإستراتيجي للمحافظة.

وانطلقت، السبت، فعاليات الملتقى التسويقي المصري للتمور بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة خلال الفترة من 16 - 18 أكتوبر الجاري برعاية من الرئيس السيسي.

وصرّح محافظ الوادي الجديد بأن استضافة المحافظة للملتقى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالمحافظة، حيثُ بلغت إنتاجية المحافظة من التمور ١٥١ ألف طن بموسم ٢٠٢٠ بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى ٢.٥ مليون نخلة، لافتًا إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وقام محافظ الوادي الجديد بتفقد أجنحة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والشركات المنتجة والرعاة، البالغ عددهم ٩١ عارض على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، مشيراََ إلى أن الملتقى يستهدف زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويسعى لتشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالمياً.

وأكد توثيق الروابط وتعزيز التعاون بين منتجي ومصنعي ومسوقي ومصدري ومستخدمي التمور، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر.

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شهد محافظ الوادي الجديد ورشة العمل الملتقى التسويقي المصري للتمور انتاج التمور الوسائل التكنولوجية المقومات الإستثمارية المنتج الإستراتيجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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