أشرف عبد الشافي: كتبت «توأم الشعلة» في 3 شهور

تحدث الكاتب الصحفي والروائي أشرف عبد الشافي عن تفاصيل كتابته لروايه «توأم الشعلة» الصادرة حديثا عن دار حابي للنشر والتوزيع قائلا: «أنا في العموم أحب أن أكتب على الورق، وأظل أرسم خطوط الشخصيات وهكذا، هناك مشاهد أكتبها وأنتهي منها في المسودة الأولى، وبعدها أقوم بحذفها تماما في الكتابة التنقيح، ورواية توأم الشعلة كتبتها في 3 شهور، ولكنها أخذت عاما كاملا للتحضير لها».

وأضاف «عبد الشافي» خلال فعاليات مناقشة روايته ببيت فاطم بالدقي: «أؤمن تماما أن لكل كاتب نص واحد، قد يتنوع كثيرا ولكنه نص واحد، وفي الحقيقة أنا أحاول أن اشكل محيطي أنا، وبالطبع هناك الكثير من خبراتي في الحياة أضعها في الرواية، ولكن ان أكتب شيئا يمثلني بالكامل فسوف يكون ذلك في السيرة الذاتية».

وتابع عبد الشافي: «أذكر أنني في مرة سألت الروائي الكبير خيري شلبي عن لماذا لم يكتب سيرته الذاتية، وعرفت أن هناك الكثير من المشاكل التي سوف تحدث بسبب السير الذاتية، خاصة وأن هناك الكثير من الاخطاء لا يكتب، لذلك ليست هناك سير ذاتية كاملة في مصر، ولكني حي اكتب سيرتي الذاتية فسأكتبها بلا خجل أو مواربة».

يذكر أن حفل توقيع الرواية حضره العديد من الشخصيات منهم الناقد سيد الوكيل والشاعر أحمد المريخي والشاعر أحمد الجعفري والعديد من الكتاب الصحفيين.

تدور أحداث الرواية حول كاتب شهير خمسيني يتعرض لتجربة “توأم الشعلة” وتطارده فتاة تعمل محاسبة بأحد البنوك".

يتطرق عبد الشافي عبر الرواية لمناقشة أبعاد الحياة المصرية عبر شلة تتكون من أصدقاء وصديقات ملقيا فيها بالكثير من الهموم التي تجسدها حيوات بنات وشباب، ويناقش فيها ابعاد تلك الظاهرة التي أخذت حيزا كبيرا جدا من التفكير في العالم، ظاهرة "توأم الشعلة".