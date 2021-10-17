استقرار أسعار الأسمنت فى مصر لليوم الثالث على التوالى

شهدت محركات البحث الإلكترونية خلال الفترة الحالية، عمليات بحث كبيرة عن أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الأسمنت، وتستعرض «الدستور» لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار الأسمنت اليوم الأحد17 /10 /2021.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد للمستهلك

شهدت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، اليوم الأحد 17 /10 /2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 1110 جنيهات، وحتى 1025 جنيهًا.



وواصلت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد 17 /10 /2021، استقرارها الجماعي المتواصل منذ أكثر من شهر بجميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 2500 جنيه، وحتى 2390 جنيهًا.



وشهدت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الأحد 17 /10 /2021، استقرارًا أيضًا، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث وصلت لـ1005 جنيهات للطن الواحد.

وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم، استقرارًا جماعيًا في الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 1140 جنيهًا، و1060 جنيهًا للطن الواحد.



أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، اليوم الأحد، عند 1110 جنيهات.

كما وصل سعر طن أسمنت المسلح، اليوم الأحد، إلى 1100 جنيه.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص اليوم الأحد، 1060 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر، اليوم الأحد، استقرارًا عند 1055 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، اليوم الأحد، 1055 جنيهًا.

كما استقر سعر الأسمنت للطن بشركة المعلم، اليوم الأحد، عند 1050 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المصري، اليوم الأحد، إلى 1045 جنيهًا.

في حين سجل سعر الأسمنت للطن بشركة وادي النيل، اليوم الأحد، 1040 جنيهًا.

كما سجل سعر طن الأسمنت بشركة السهم، اليوم الأحد، 1040 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 42.5، اليوم الأحد، 1030 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف، اليوم الأحد، إلى 1030 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، اليوم الأحد، عند 1025 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الأبيض

استقر سعر طن أسمنت الأبيض العادة، اليوم الأحد، عند 2500 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء، اليوم الأحد، إلى 2460 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة، اليوم الأحد، 2430 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض، اليوم الأحد، 2425 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال، اليوم الأحد، 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

استقر سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات، اليوم الأحد، عند 1005 جنيهات.

وسجل سعر طن أسمنت الواحة اليوم الأحد، 960 جنيهًا.

ووصل سعر طن أسمنت شركة إيه وان، اليوم الأحد، إلى 920 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم



استقر سعر طن أسمنت شركة السويدي، اليوم الأحد، عند 1140 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت شركة قاهر البحار، اليوم الأحد، 1130 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت شركة المسلح، اليوم الأحد، 1120 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن أسمنت شركة السويس سى ووتر، اليوم الأحد، إلى 1110 جنيهات.

في حين سجل سعر طن أسمنت شركة آسيك سي وتر، اليوم الأحد، 1065 جنيهًا.

في حين استقر سعر طن أسمنت شركة السهم، اليوم الأحد، عند 1060 جنيهًا.