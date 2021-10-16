برلماني: الربط الكهربائي مع قبرص يعزز وجود مصر على خريطة الطاقة العالمية

قال ناصر عطية عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا أو اليونان أو جمهورية قبرص، يؤكد مدى النجاح الذي حققته الدولة تحت قيادة السيسي في موضوع الطاقة، بجانب القضاء نهائيًا على العجز في الكهرباء والانطلاق نحو تصدير الفائض.

وأشار عطيه في بيان له اليوم إلى توقيع مصر وقبرص مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدا أنه مشروع عملاق يؤكد وجود مصر على خريطة الطاقة العالمية وعبر المتوسط، وبالخصوص الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأفاد عضو طاقة النواب أن الربط مع قبرص سيسهم في إنشاء شبكة ربط قوية، لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وتحفيز التعاون الإقليمى وجلب الرخاء، عبر إنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

وشدد على أن الخطوة التي تخطوها مصر في مجال إمداد أوروبا بالطاقة، واعتبارها بوابة أفريقيا في هذا المجال، لم تكن متخيلة من قبل، موضحا أنها خطوة اقتصادية وحضارية عملاقة، تؤكد إحداث مصر قفزة في مجال الطاقة والانطلاق نحو التنمية والتطور بقوة، وتكشف للجميع مدى ما حققته مصر من إنجازات فعلية على أرض الواقع.