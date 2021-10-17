الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حماية المستهلك : غرامة حال عدم وضع لاصق المواصفات على السيارات فى المعارض

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن معارض بيع السيارات ستلتزم في منتصف نوفمبر المقبل بوضع استيكرات على السيارات المعروضة للبيع لتحديد مواصفات السيارة وسعرها وعدم الزيادة عن الأسعار المعلنة.

 

وأضاف أنه في حالة عدم وضع هذه المواصفات للسيارة وسعرها تعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وتصل الغرامات المالية وقتها على المخالف إلى 2 مليون جنيه أو مضاعفة قيمة الغرامة أو مضاعفة قيمة السيارة بغرامة مالية تصل إلي4 مليون جنيه.

 

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار جهاز حماية  المستهلك إلزامي على جميع معارض السيارات بالالتزام بوضع المواصفات على السيارات والأسعار خلال منتصف الشهر المقبل،  مشيرًا إلى أنه في حال حجز السيارات بموجب إيصال يحدد ميعاد التسليم وفي حالة مخالفة الموعد النهائي لتسليم السيارة لمالك السيارة أو المشتري من المعرض سيلتزم معرض السيارات بدفع الفائدة على قيمة المبلغ طبقا لقرارات البنك المركزي وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القيمة النقدية سيتم إحالته إلى النيابة العامة.

 

وأوضح أن قرارات جهاز حماية المستهلك لا يجوز الطعن عليها الا أمام المحكمة الإقتصادية، مضيفا أنه تم استدعاء 73 شركة سيارات لوجود عيوب في السيارات أو الموديلات بغرض معالجة هذه العيوب.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أنه لا يوجد لدى الجهاز مفهوم أو مصطلح أن السيارات في التوكيل وتأخير مالك السيارة في الحصول علي صيانة سيارته وفي هذه الحالة  ملزم لسداد 500 جنيه في اليوم والجهاز يأخذ بحق المشتري ومالك السيارات والشركة ملتزمة بتنفيذ شروط الضمان ومن يخالف ذلك يعرض نفسه بالمخالفة للقانون حماية المستهلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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