مصرع شاب سقط من أعلى حاوية بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

شهدت المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، اليوم، حادث أليم راح ضحيته شاب يعمل في أحد مصانع الرخام المتواجدة بالمنطقة.

ووصل مستشفى الزهور جثة الشاب الذي يدعي محمود.ج.م، 28 عامًا، يعمل عاملًا بمصنع الرخام بالمنطقة الصناعية طريق بورسعيد الإسماعيلية، وذلك متأثرًا بإصابة أودت بحياته.

تلقت غرفة طوارئ المحافظة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين من التحريات المبدئية أن الشاب سقط من على حاوية أثناء عمله بالمصنع الرخام.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث ووجه على الفور بتشكيل فريق مباحث جنائي؛ للوقوف علي أسباب الوفاة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة.

وقام فريق من النيابة بمعاينة موقع الحادث، ومناظرة جثة المتوفي بالمشرحة، لاستكمال إجراءات المحضر، وإصدار تصريح الدفن.

وتجمع عدد من أهالي الشاب أمام مشرحة مستشفى الزهور في انتظار صدور تصريح الدفن، لاستلام جثة الشاب، وإيداعه مثواه الأخير بمقابر المحافظة.