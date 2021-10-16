خالد العزب ومدير أمن الغربية يعزيان في وفاة الأنبا كاراس

وصل اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إلى كاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة وكان فى استقبالهم الأنبا صليب، أسقف ميت غمر والنائب البابوى لإبيراشية المحلة وتوابعها ولفيف من الأباء الكهنة؛ للتقديم واجب العزاء فى وفاة الأنبا كاراس.

شارك أهالي مدينة المحلة بالغربية في عزاء أسقف المحلة الكبرى وتوابعها الذي إقامته كنيسة العذرا بالمحلة الكبرى، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية ووفد من الأزهر، نيابة عن شيخ الأزهر ضم عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالمنوفية والدكتور محمد عويس، مدير عام وعظ الغرببة ورئيس لحنة الدعوة لبيت العائلة وخالد مدكور، عضو بيت العيلة عضو لجنة لم الشمل بالأزهر الشريف وكل من الشيوخ محمد نبيل وسمير زيدان فرج ووليد الحلووالشيخ عبد الكريم منصور أعضاء لجنة بيت العيلة بالأزهر وممثلو الأوقاف ونواب البرلمان.